Межбанк закрылся подорожанием доллара

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 7 коп. в пятницу снизился на 13 коп. до 24,65 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.



По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,55-24,57 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли 24,59-24,62 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,63-24,68 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,83% с 23,74 UAH/USD до 24,65 UAH/USD.



Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,81 коп. до 24,5831 UAH/USD.



Средний курс покупки евро повысился на 2,78 коп. до 26,5393 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,85 коп. до 26,9911 UAH/EUR.



Тем временем после трехнедельного падения доллар в обменниках подорожал.