Коронавирус может раскачать ситуацию на валютном рынке: чего ожидать от курса валют весной

В то время, как самые богатые люди мира из-за коронавируса только за день потеряли 139 млрд долларов, украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

наибольшее влияние в ближайшее время будет оказывать ситуация на внешних рынках и перспективы развития отношений Украины с Международным валютным фондом (МВФ), пишет "Бизнес НВ".

По словам Юрия Гриненко, оказывать влияние на движение курса нацвалюты будут: погашения ОВГЗ по коротким бумагам (покупка которых осуществлялась в 2019 году); выплата дивидендов за 2019 год, в том числе нерезидентам; развитие ситуации с коронавирусом, влияющее на склонность инвесторов отдавать предпочтение не развивающимся рынкам, а вкладывать свои инвестиции в "Safe Haven".

По словам Игоря Якобчука из Пиреус Банка, активное распространение короновируса на международных рынках может негативно повлиять на экспорт Украины (в первую очередь экспорт металлов).

"Развитие отношений с МВФ будет оказывать влияние на настроение инвесторов ОВГЗ, что может оказывать как поддержку, так и давление на курс гривны", — сказал он.

Антон Коваленко из ОТП Банка считает, что спрос на ОВГЗ может быть возобновлен лишь путем повышения доходности. "Ожидаем сезонное укрепление гривны при условии отсутствия эскалаций на фронте и наличия договоренностей с МВФ, — сказал он. — Пока что нет понимания, как „коронавирус“ отразится на мировой экономике и на импортных возможностях Китая, так как они — одни из основных экспортных партнеров Украины".

Ярослав Кабин из Идея Банка напомнил о сезонном факторе, который работает на укрепление гривны. Обычно весной предложение валюты превышает спрос. "Активными продавцами выступают традиционно аграрии. Кроме этого, мы ожидаем хоть и в меньших объёмах, но спрос нерезидентов на украинский госдолг. (Часть аналитиков говорят о том, что аграрии будут и покупать валюту для поставок импортной техники, удобрений и т. д. Нафтогаз также будет активным на рынке благодаря валютным поступлениям от транзита газа. Важным также является продолжение сотрудничества Украины с МВФ, от этого очень зависит стабильность на валютном рынке и поведение нерезидентов", — подчеркнул он.

Алексей Блинов из Альфа-Банка Украины ожидает, что в течение ближайших месяцев следует ожидать стабильного курса гривны, однако раскачать ситуацию могут такие факторы:

ухудшение ситуации на мировых рынках из-за распространения коронавируса, в том числе в мировой металлургической отрасли;

снижение шансов Украины на получение программы МВФ из-за невыполнения властями предварительных условий.

"В сложившихся условиях новой неопределенности повышается важность вхождения Украины в новую программу МВФ — это позволит повысить веру кредиторов и инвесторов в поддержание макрофинансовой стабильности даже в условиях умеренного ухудшения внешних условий для Украины", — резюмировал он.

По словам Блинова, ситуация с внешнеторговым балансом также неопределенная. "На данный момент нет оснований говорить о моментальном ухудшении внешней конъюнктуры для Украины. Напротив, первым последствием событий с распространением коронавируса стало еще большее удешевление энергоресурсов, что ослабляет импортную нагрузку для нашей страны. Вместе с тем сегодня основу экспорта Украины составляет продовольствие, которое маловероятно входит в первый эшелон возможных потерь в мировой торговле в связи со сложившейся ситуацией. При этом рынок металлургии пока не принес однозначно негативных новостей. Таким образом, ситуация во внешней торговле в целом стабильна и не сулит непосредственных угроз для валютного курса", — считает он.

Прогноз опрошенных НВ Бизнес банкиров по курсу гривни сошелся в коридоре 23,75−25,5 грн/$. "Мы склоняемся к тому, что колебания могут быть в пределах 24−25,50 за 1 доллар США", — утверждает Гриненко. По словам Кабина, к началу лета они ожидается курсовой коридор на уровне 24−25 грн/$. "Ожидаем коридор 23,75−24,75 грн/$", — прогнозирует Антон Коваленко.

Напомним, ранее финансисты также рассказали, как на курс гривны влияет коронавирус.

Ранее банкиры и аналитики прогнозировали сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 UAH/USD в марте.