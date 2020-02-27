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27 февраля 2020, четверг, 17:10 10
Политика 2020-02-27T17:28:06+02:00
Українські Новини
В четверг гривна на межбанке перешла к росту

В четверг гривна на межбанке перешла к росту

Ярина Вацяк
Курс гривны, Межбанк, курс доллара, Курс доллара к гривне
Деньги
Деньги

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 4 коп. в четверг укрепился на 7 коп. до 24,52 UAH/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,59-24,62 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли 24,53-24,55 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,50-24,54 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,28% с 23,74 UAH/USD до 24,52 UAH/USD.

Отметим, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 26 февраля на 8,09 коп. до 24,7058 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,86 коп. до 24,4061 UAH/USD.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 февраля, на 11,83 коп. до 24,6490 UAH/USD. 

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