В четверг гривна на межбанке перешла к росту

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 4 коп. в четверг укрепился на 7 коп. до 24,52 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,59-24,62 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли 24,53-24,55 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,50-24,54 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,28% с 23,74 UAH\/USD до 24,52 UAH\/USD. Отметим, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 26 февраля на 8,09 коп. до 24,7058 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 4,86 коп. до 24,4061 UAH\/USD. Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 февраля, на 11,83 коп. до 24,6490 UAH\/USD.