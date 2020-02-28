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28 февраля 2020, пятница, 05:55 170
Экономика 2020-02-28T05:55:02+02:00
Українські Новини
НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют на выходные

НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют на выходные

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Гривны
Гривны

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-29 февраля-1 марта, на 8,80 коп. до 24,5610 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 февраля, на 11,83 коп. до 24,6490 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,6898
1 доллар США 24,5610
1 швейцарский франк 25,3311
10 иен 2,2353
10 российских рублей 3,7311
1 евро 26,9299

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 27 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во среду, 26 февраля, упал на 4 копейки и составляет 3,37 гривен за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 26 февраля на 8,09 коп. до 24,7058 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,86 коп. до 24,4061 UAH/USD.

Также недавно Национальный банк Украины ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Они постепенно заменят банкноты старого образца.

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