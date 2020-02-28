Тепліше, ніж зазвичай: синоптики дали прогноз погоди на березень

Український гідрометеорологічний центр прогнозує середню місячну температуру +1...+7 градусів у березні в той час, як останні дні зими прогнозують зі штормовим ветером і дощами,

Про повідомили в преслужбі Гідрометцентру, передають Українські Новини.

Крім того, Гідрометцентр зазначає, що така температура буде на 2-3 градуси вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується на рівні 24-44 мм, в гірських районах 36-80 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як повідомляли Українські Новини, наслідки негоди 24 лютого яка накрила майже всю країну, для багатьох областей стали сумними, оскільки через сильні пориви вітру постраждала велика кількість людей.

Тим часом, в Україні середньорічна температура зростає втричі швидше, ніж у всьому світі. Зокрема, в 2020 році метеорологічна зима в Україні так і не настала

У Центральній геофізичній лабораторії вже проаналізували календар погоди і припускають, що березень буде надзвичайно теплим.

Також метеоролог розповіла, яка погода чекає українців в майбутньому.