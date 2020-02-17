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  • Засушливое лето и больше теплых зим: метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем
17 февраля 2020, понедельник, 05:30 412
Lifestyle 2020-02-17T05:30:04+02:00
Українські Новини
Засушливое лето и больше теплых зим: метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем

Засушливое лето и больше теплых зим: метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем

Валерия Драгомирова
Погода, Жара, Лето, Зима, Прогноз погоды на год, Прогноз погоды, погода в Украине
Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

В то время как силу масштабного циклона Victoria из Европы почувствуют и украинцы, сильных морозов в 2020 году не будет, а количество теплых зим в Украине будет увеличиваться. Об этом "Фактам" рассказала член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата Светлана Краковская.


"Зимняя погода (это когда температура стабильно держится ниже нуля) в нынешнем сезоне продлилась меньше двух недель", — отметила она и добавила: "В отдельные годы зимы будут морозными и снежными. Другое дело, что количество теплых зим будет увеличиваться".

По прогнозам Краковской, количество осадков в стране останется примерно на нынешнем уровне, но основная их часть будет выпадать в холодный сезон.

"Лето и осень станут более засушливыми. Еще засушливее и жарче будет климат на юге Украины", — добавила она.

Кроме того, по словам метеоролога, все идет к тому, что начиная с середины этого столетия, в южных областях Украины климатической зимы не будет.

Как сообщали Українські Новини, синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.


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