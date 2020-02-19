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19 февраля 2020, среда, 05:50 71 Инфографика
Жизнь 2020-02-19T05:50:01+02:00
Українські Новини
Арктика на юге и Азорский антициклон зимой: метеорологи дали прогноз погоды в Украине на 10 лет

Арктика на юге и Азорский антициклон зимой: метеорологи дали прогноз погоды в Украине на 10 лет

Надежда Комендантова
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Жара. Фото: grodno.greenbelarus.info
Жара. Фото: grodno.greenbelarus.info

В Украине среднегодовая температура растет втрое быстрее, чем во всем мире. Наша страна уже пересекла установленную Парижским климатическим соглашением критическую отметку в два градуса. Это означает, что мы прошли так называемую "точку невозврата" и уже становимся свидетелями изменений климата, которые нередко являются опасными. В частности, в 2020 году метеорологическая зима в Украине так и не наступила. А январь оказался самым теплым и самым сухим за всю историю наблюдений.

Как сообщает ТСН, резкие изменения климата происходят из-за повышения температуры на планете. Больше всего она растет в полярных широтах, что в конечном итоге привело к нарушению атмосферной циркуляции и переноса воздушных масс. Поэтому в последнее время мы все чаще наблюдаем аномально теплую зиму в Европе, и наоборот, снег в Саудовской Аравии, Израиле или Ираке.

"Все больше воздушные массы из южных, уже не только из субтропиков, а даже из тропических широт достигают полярных областей. И вместо этого мы видим, как арктический воздух начинает заходить далеко на юг", - говорит завотделом прикладной метеорологии и климактологии Украинского гидрометинститута Вера Балабух.

Раньше погоду в Украине формировали два, так называемые, центра действия атмосферы, которые расположены в Атлантике, благодаря которым украинцы чувствовали холодную воздушную массу зимой и теплый - летом. Но сейчас ситуация изменилась.

"Мы все чаще попадаем под влияние Азорского антициклона, в котором к нам начинают поступать воздушные массы или из Атлантики или из Африки или Азии", - объясняет Вера Балабух.

Этой зимой на погоду в Украине повлиял Азорский антициклон, который сейчас самый активный и самый мощный за последние 40 лет. Он даже добрался до стратосферы, где ученые зафиксировали рекордные почти 100°C и скорость ветра до 600 км/час.

"И февраль, и весна по первым прогнозам, который сейчас сделали специалисты мировых центров климатических и метеорологических, говорят о том, что она местами может быть теплой, а порой даже аномально теплыми", - отмечает метеоролог.

Количество осадков пока остается такой же, но выпадают они не равномерно. К примеру, летом прошлого года одесситы страдали от мощных ливней, в отличие от Черкасской области, где в течение трех месяцев не упало ни капли. По прогнозам ученых, количество осадков в Украине будет уменьшаться, а продолжительность периодов засухи - будет расти.

Этот январь стал самым теплым и засушливым за всю историю метеонаблюдений. Такие тенденции негативно влиять на сельское хозяйство.

"Возможно, в ближайшие десять лет это будет не на столько ощутимо и катастрофически, а в дальнейшем, если сохранятся те же темпы повышения температуры, то мы будем иметь очень печальную картину", - говорит начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра ГСЧС Украины Татьяна Адаменко.

За неимением снега зимой, соответственно и полноценного наводнения, весной начали пересыхать реки и озера. Пересыхают источники питьевой воды в лесах. От этого страдает флора и фауна. Чтобы спасти животных от жажды, особенно летом, в лесах Хмельницкой области начали делать искусственные водоемы.

Кроме того, вода исчезает и по всей Украине. У колодцах в некоторых районах ее просто нет и люди вынуждены пользоваться теми, которые копали еще в прошлом веке.

Впрочем, если температура будет расти и дальше, а осадков будет достаточно, мы сможем собирать несколько урожаев в год и начать выращивать новые культуры. 

Прогноз погоды на весь 2020 год по месяцам от народного синоптика. Прогноз погоды на весь 2020 год по месяцам от народного синоптика.

Как сообщали Українські Новини, синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020

Тем временем, аномальную зиму сменит рекордная весна: синоптики озвучили неожиданный прогноз.

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