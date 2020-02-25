Трагические последствия непогоды в Украине: Сильный ветер срывал крыши, обесточивал дома и лишал жизней

Последствия непогоды 24 февраля, которая накрыла почти всю страну, для многих областей стали печальными, поскольку из-за сильных порывов ветра пострадало большое количество людей. О том, что происходило в этом день расскажут Українські новини.

Николаев. В результате непогоды в Николаеве упали или пострадали более 250 деревьев, кроме того 75 крыш домов и соцучреждений разрушены. Также один из танкеров сорвался с якоря возле нефтебазы.

Крыши слетали не только с жилых домов, но и с казарм. А на военном полегоне в селе Михайловка ветер снес все палатки.

Херсонская область. 3 человека госпитализированы, 39 населенных пунктов обесточены полностью и 13 частично по состоянию на 25 февраля из-за сильного ветра в Херсонской области. Повалено более 50 деревьев.

Запорожье. 51 населенный пункт и частично Запорожье обесточены из-за сильного ветра в Запорожской области по данным на утро вторника. В общей сложности сейчас без энергоснабжения около 19,2 тыс. абонентов. В результате непогоды полностью обесточены 17 населенных пунктов в Запорожском районе, 18 - в Вольнянском, 3 - в Акимовском, 1 - в Мелитопольском. Также 1 частично - в Гуляйпольском, 2 частично - в Камянско-Днепровском, 5 полностью и 1 частично в - Ореховском, 2 частично - в Михайловском. Кроме того, без энергоснабжения остались около 6 тысяч жителей Запорожья.

Донецкая область. 25 населенных пунктов полностью обесточены из-за сильного ветра на подконтрольной Украине территории Донецкой области по данным на утро вторника. По данным ГСЧС в области, вечером 24 февраля и в ночь на вторник был штормовой ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду. Из-за этого произошли повреждения электросетей упавшими деревьями и крупными ветками. Сейчас на местах аварии работают ремонтные бригады энергетиков, по необходимости привлекаются спасатели ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, в Украине объявили штормовое предупреждение с сильным ветром и дождями.