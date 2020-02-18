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18 февраля 2020, вторник, 06:00 2400 Инфографика
Жизнь 2020-02-18T06:00:01+02:00
Українські Новини
Аномальную зиму сменит рекордная весна: синоптики озвучили неожиданный прогноз

Аномальную зиму сменит рекордная весна: синоптики озвучили неожиданный прогноз

Надежда Комендантова
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Снег. Фото: blackseatv.
Снег. Фото: blackseatv.

В то время, как некоторые синоптики прогнозируют, что весной в Украине ударят морозы и завалит снегом, некоторые их коллеги считают, что после аномально теплой зимы реванша холодов может и не быть, а наступить такая же теплая, и даже рекордно жаркая весна. 

Как пишет Обозреватель, в Центральной геофизической лаборатории уже проанализировали календарь погоды и предполагают, что март будет необыкновенно теплым. "Мы проанализировали самые теплые зимы в Украине и пришли к выводу, что после каждой необычно теплой зимы приходит теплый март", – говорит начальник отдела климатологии Елена Донич.

Для примера специалист приводит зиму 1989-90 годов. Тогда тоже было необычно тепло. "И в тот года средняя температура марта была +6 +6,5 градуса. Это намного выше климатической нормы, обычно в марте температура около +1 градуса", – говорит Донич.

Кстати, по словам Донич, в 2020 году заканчивается 30-летний климатический период. И если сравнить его с предыдущим 30-летним циклом, то нынешний был намного теплее. "Мы проанализировали январь и выяснили, что в этом цикле он был на 2,7 градуса теплее, чем в предыдущем. И с каждым годом потепление нарастает", – говорит климатолог.

В то же время, ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло говорит, что на самом деле метеорологическая весна в Украине наступила в январе-феврале. "Можно сказать, что зима в Украине закончилась, не успев начаться. Среднесуточная температура стабильно перешла отметку 0 градусов, что является показателем окончания зимы. В разных частях Украины это случилось в январе и в феврале", – говорит Мурмыло.

Он также предполагает, что средняя температура весной будет на 2 градуса выше нормы.

Однако синоптики в один голос говорят, что бесснежная зима может перейти в засушливую весну. Тем более, что до конца февраля существенных осадков не ожидается.

"Вегетация растений начнется, а воды в почве маловато. Сейчас слабых растений 10-15% от общего количества, это некритично. Но если осадков не будет, то это очень плохо. Это повлияет на урожай пшеницы, кукурузы, подсолнечника, гороха", – говорит Мурмыло.

Прогноз погоды в Киеве на месяц от Гисметео.Прогноз погоды в Киеве на месяц от Гисметео.

А директор НИИ гидрометеорологии Владимир Осадчий говорит, что в наших реках сильно уменьшилось количество воды. "В этом году у нас серьезный дефицит водных ресурсов. Это касается Днепра, Днестра, Припяти, Самары, Западного Буга и т.д.", – говорит Осадчий.

Осадчий считает, чтобы выравнять ситуацию с урожаем, нам нужно, чтобы в марте выпала двухмесячная норма осадков, в апреле – полуторамесячная, а в мае обычная норма. Но пока никто из синоптиков не может предсказать, каких осадков нам ждать.

А вот фермеры уже бьют тревогу. По их прогнозам, они в этом году могут потерпеть убытки. "Земля сухая, никакой воды там нет. В колодцах уровень воды падает. Я опасаюсь, что много чего нам придется пересеивать. Могу точно сказать, что урожая картофеля в этом году снова не будет. Я такой погоды еще не помню, хотя фермерством уже много лет занимаюсь", – говорит Александр Осадчий, фермер из Черниговской области.

Прогноз погоды на весь 2020 год по месяцам от народного синоптика. Прогноз погоды на весь 2020 год по месяцам от народного синоптика.

Как сообщали Українські Новини, синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020

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