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27 февраля 2020, четверг, 21:00 55
Общество 2020-02-27T21:00:01+02:00
Українські Новини
Штормовой ветер с сильным снегом и дождями: прогноз погоды на 28 февраля

Штормовой ветер с сильным снегом и дождями: прогноз погоды на 28 февраля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Снег. Фото: ukr.media
Снег. Фото: ukr.media

28 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем умеренный снег, температура ночью -3…-8 градусов, днем 0…-5 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем дождь и мокрый снег, температура ночью -1…+1 градус, днем +2…+4 градуса.

В Сваляве ночью мокрый снег, днем дождь и мокрый снег, температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Ялте ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов.

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