Штормовой ветер с сильным снегом и дождями: прогноз погоды на 28 февраля

28 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем умеренный снег, температура ночью -3…-8 градусов, днем 0…-5 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем дождь и мокрый снег, температура ночью -1…+1 градус, днем +2…+4 градуса.

В Сваляве ночью мокрый снег, днем дождь и мокрый снег, температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Ялте ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов.

Также Українські Новини публиковали идеи маникюра для весеннего настроения, которые освежат любой образ.

Также после затаишься солнечной активности в феврале, украинцев ждет настоящее испытание — мощная магнитная буря в марте.