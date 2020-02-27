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27 лютого 2020, четвер, 21:09 12
Суспільство 2020-02-27T22:30:02+02:00
Українські Новини
У МОЗ не розповідають, як будуть вивозити людей з карантину в Нових Санжарах

У МОЗ не розповідають, як будуть вивозити людей з карантину в Нових Санжарах

Ольга Фандорина
Евакуація українців з Китаю, евакуація українців з Уханя, Нові Санжари, обсервація
Нові Санжари. Фото: Facebook/МВС
Нові Санжари. Фото: Facebook/МВС

Представник Міністерства охорони здоров'я заявив, що поки не готовий повідомити, яким чином будуть вивозити людей з обсервації. Про це він сказав під час брифінгу в Нових Санжарах, передає 112 канал.

"Згідно з розробленим планом, по-перше, це буде після 14-го дня, якщо не буде нових термінів за рекомендацією ВООЗ, будуть проведені додаткові обстеження, і після цього ми повідомимо, яким чином це буде зроблено", - повідомив представник МОЗ.

Повідомлялося також, що на утримання евакуйованих у Нових Санжарах виділили 2,6 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, після проведення аналізів на коронавірус виявилося, що все 89 знаходяться в обсервації в Нових Санжарах Полтавської області громадян здорові, молекулярно-генетичні дослідження не виявили коронавірус.

Раніше в Нових Санжарах захворіла одна з евакуйованих, але у неї виявилася гастроентерологія.

Так і Зеленський записав відеозвернення у зв'язку з протестами у Нових Санжарах після приїзду українців з Китаю. Зеленський вважає, що реакція громадян на евакуацію українців з Уханя продемонструвала, що Україна - це Європа, але епохи Середньовіччя.

В Кабмін дав відповіді на популярні питання серед громадян України про ситуацію, яка склалася навколо евакуации українців та іноземців з Ухани (Китай).

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