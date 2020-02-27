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27 февраля 2020, четверг, 11:42 22
Кабмин 2020-02-27T11:42:32+02:00
Українські Новини
На содержание эвакуированных в Новых Санжарах выделили 2,6 млн гривен

На содержание эвакуированных в Новых Санжарах выделили 2,6 млн гривен

Анна Рудык
эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД

Кабинет Министров выделил 2,65 млн гривен на содержание граждан в обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь премьер-министра Алексея Гончарука Диана Давитян.

По ее словам, соответствующее распоряжение было принято правительством на внеочередном заседании 17 февраля.

"2,65 млн гривен были утверждены 17 февраля распоряжением. Это на содержание людей", - написала она.

20 февраля 2020 года Украина эвакуировала из Уханя (Китай) 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Всего в обсервацию в медцентр "Новые Санжары" на 14 дней были помещены 89 граждан, включая водителей автобусов, сопровождающих и медиков.

Как сообщали Українськi Новини, после проведения анализов на коронавирус оказалось, что все 89 находящихся в обсервации в Новых Санжарах Полтавской области граждан здоровы, молекулярно-генетические исследования не обнаружили коронавирус.

Ранее в Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, но у нее оказалась гастроэнтерология.

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