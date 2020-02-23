В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, - Минздрав

У иностранки, которая была эвакуирована из Уханя и находится на 14-дневной обсервации в Новых Санжарах, произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. Так, по данным замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, вечером 22 февраля у иностранной гражданки появилась боль в животе. После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз. Позже в обсервацию прибыла экстренная помощь со специалистами, которые провели осмотр пациента. "Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм", - сообщил он. Также отмечается, что врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. “Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваем, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет. Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний", - отметили в Минздраве. Как сообщали Українські Новини, эвакуированные из Китая украинцы рассказали, чем их кормят в нацгвардийском медцентре. Ранее эвакуированные украинцы показали, в каких условиях будут жить на карантине в Новых Санжарах.