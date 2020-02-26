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26 лютого 2020, середа, 16:22 16
Суспільство 2020-02-26T18:30:04+02:00
Українські Новини
Ніхто з пасажирів у "Борисполі" і "Жулянах" не відмовився від вимірювання температури, — Держприкордонслужба

Ніхто з пасажирів у "Борисполі" і "Жулянах" не відмовився від вимірювання температури, — Держприкордонслужба

Елена Новикова
Державна прикордонна служба України, аеропорт
В аеропорту
В аеропорту "Бориспіль" готові до коронавирусу. Фото: Держприкордонслужба

Ніхто з пасажирів, що прилетіли в аеропорти "Бориспіль" та "Київ", у тому числі з Італії, не відмовився від температурного скрінінгу. Про це Українським Новинам повідомила спікер окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" Державної прикордонної служби Світлана Бурда.

"Ніхто не відмовився (від вимірювання температури). Люди з розумінням ставляться до цього", - сказала вона.

За її словами, ні в кого з пасажирів не була зафіксована підвищена температура.

Держприкордонслужба зазначає, що ситуація в аеропортах "Київ" і "Бориспіль" спокійна.

Як повідомляли Українські Новини, Державна прикордонна служба ввела перевірку температури тіла пасажирів (температурний скринінг) на всіх автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, Польщею.

Також з 24 лютого на пункті пропуску "Тиса" (Закарпатська область) ввели температурний скринінг пасажирів з Італії.

Там чисом, в Італії за добу кількість інфікованих збільшилася на 93 людини (за даними на 26 лютого). А МОЗ рекомендує українцям відмовитися від поїздок в Італію.

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