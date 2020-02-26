Коронавірус дістався до Мадрида. Заразилося вже семеро

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я країни.

Вірус був виявлений у 24-річного хлопця, який недавно їздив в Італію. Після появи симптомів він звернувся до медиків, які приїхали до нього додому і взяли аналізи.

"Активувати протокол у зв'язку з коронавірусом в автономному співтоваристві Мадрид після того, як у людини був отриманий позитивний результат аналізу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, швидке поширення коронавірусу може вплинути на проведення Євро-2020.

Тим часом в Алжирі підтвердили перший випадок коронавірусу, а незабаром зараження зафіксували в Румунії.

Також на Канарах через коронавірус ізолювали готель з тисячею туристами.

Тим часом, на півдні Італії, де раніше не було хворих, виявили COVID-19 у туристки з Бергамо, яка перебувала в Палермо на відпочинку. 24 лютого пізно ввечері її госпіталізували в лікарню Сервелло для перевірки після виявлення симптомів грипу.