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26 лютого 2020, середа, 08:48 9
Європа 2020-02-26T10:45:02+02:00
Українські Новини
Коронавірус дістався до Мадрида. Заразилося вже семеро

Коронавірус дістався до Мадрида. Заразилося вже семеро

Таня Войтюк
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Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Перші випадки зараження коронавірусом 25 лютого підтвердилися Хорватії та Австрії, а незабаром перший випадок також було зафіксовано в Мадриді. Загальна кількість людей, що заразилися в Іспанії зросла до семи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я країни.

Вірус був виявлений у 24-річного хлопця, який недавно їздив в Італію. Після появи симптомів він звернувся до медиків, які приїхали до нього додому і взяли аналізи.

"Активувати протокол у зв'язку з коронавірусом в автономному співтоваристві Мадрид після того, як у людини був отриманий позитивний результат аналізу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, швидке поширення коронавірусу може вплинути на проведення Євро-2020.

Тим часом в Алжирі підтвердили перший випадок коронавірусу, а незабаром зараження зафіксували в Румунії.

Також на Канарах через коронавірус ізолювали готель з тисячею туристами.

Тим часом, на півдні Італії, де раніше не було хворих, виявили COVID-19 у туристки з Бергамо, яка перебувала в Палермо на відпочинку. 24 лютого пізно ввечері її госпіталізували в лікарню Сервелло для перевірки після виявлення симптомів грипу.

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