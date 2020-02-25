В Алжире подтвердили первый случай коронавируса

Алжир подтвердил свой первый случай заболевания коронавирусом у итальянца, который прибыл в страну 17 февраля, в то время, как премьер Италии призвал другие страны не ограничивать передвижение итальянцев.

Об этом сообщает государственное телевидение, пишет Aljazeera.

Как сообщает государственное телевидение со ссылкой на министра здравоохранения, этого человека посадили в карантин.

Коронавирус быстро распространяется с появлением новых случаев заболевания на Ближнем Востоке, в Европе и других частях света, а также в Италии.

В настоящее время вирус заразил более 80 тысяч человек во всем мире, в результате чего погибло не менее 2700 человек.

Как сообщали Українські Новини, 25 февраля первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии.

Тем временем, количество погибших от коронавируса в Италии достигло 10 человек.

В Минздрав рекомендует украинцам не ездить в Италию из-за вспышки коронавируса.

А на американских и европейских биржах второй день подряд продолжается падение котировок из-за опасений инвесторов распространения коронавирусной инфекции после сообщений о значительном росте количества зараженных вне Китая.