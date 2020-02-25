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25 февраля 2020, вторник, 23:18 31
Спорт 2020-02-25T23:28:03+02:00
Українські Новини
Коронавирус может повлиять на проведение Евро-2020

Коронавирус может повлиять на проведение Евро-2020

Ярина Вацяк
УЕФА, Евро-2020, Коронавирус
Евро-2020. Фото: УЕФА
Евро-2020. Фото: УЕФА

В то время, как Олимпийские игры в Токио не будут переносить из-за коронавируса, на проведение чемпионата Европы по футболу Евро-2020 может повлиять вспышка коронавируса в Италии, одной из 12 принимающих стран.

Об этом заявил во вторник вице-президент европейского футбольного органа УЕФА, пишет The New York Times.

На данный момент итальянское правительство запретило спортивные мероприятия в шести регионах страны, но сделало исключение для футбольных матчей серии А, в которые можно играть за закрытыми дверями.

Рим, который до сих пор не пострадал, должен провести три матча группового этапа и один четвертьфинал на турнире Евро-2020 в июне и июле.

"Мы находимся на этапе ожидания. Мы следим за страной за страной, и футбол должен следовать указаниям отдельных стран", - сказал итальянский Микеле Ува, член исполкома УЕФА, государственному вещателю Рай.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус сорвал съемки фильма "Миссия невыполнима" в Италии.

Кроме того, на Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами.

 

 

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