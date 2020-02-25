Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии

В частности, эпидемию в Румынию принес вернувшийся три недели назад турист из Италии, который на данный момент помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

"Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 24 февраля из зараженной коронавирусом Италии в аэропорт "Борисполь" и "Киев" прилетело 4 самолета с 611 пассажирами на борту и 24 членами экипажа.

Кроме того, в Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса.

Тем временем на Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами.