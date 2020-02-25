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25 февраля 2020, вторник, 21:15 34
Мир 2020-02-25T21:15:31+02:00
Українські Новини
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии

Елизавета Кесельман
Румыния, Бухарест, эпидемия, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Румынии
Маска. Коронавирус. Фото: freepik
Маска. Коронавирус. Фото: freepik

В тов время, как в Италии от коронавируса умерли уже 10 человек, в Швейцарии зафиксировали первый случай заболевания, в Румынии первый случай заражения новым типом коронавируса обнаружили в Бухаресте. Об этом сообщает Reuters.

В частности, эпидемию в Румынию принес вернувшийся три недели назад турист из Италии, который на данный момент помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

"Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 24 февраля из зараженной коронавирусом Италии в аэропорт "Борисполь" и "Киев" прилетело 4 самолета с 611 пассажирами на борту и 24 членами экипажа.

Кроме того, в Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса

Тем временем на Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами.

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