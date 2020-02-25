В Алжирі підтвердили перший випадок коронавірусу

Алжир підтвердив свій перший випадок захворювання коронавірусом в італійця, який прибув у країну 17 лютого, в той час, як прем'єр Італії закликав інші країни не обмежувати пересування італійців. Про це повідомляє державне телебачення, пише Aljazeera. Як повідомляє державне телебачення з посиланням на міністра охорони здоров'я, цієї людини посадили в карантин. Коронавірус швидко поширюється з появою нових випадків захворювання на Близькому Сході, в Європі та інших частинах світу, а також в Італії. Наразы вірус заразив понад 80 тисяч людей у всьому світі, внаслідок чого загинуло щонайменше 2700 осіб. Як повідомляли Українські Новини, 25 лютого перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Румунії. Тим часом, кількість загиблих від коронавіруса в Італії досягла 10 осіб. МОЗ рекомендує українцям не їздити до Італії через спалах коронавірусу. А на американських і європейських біржах другий день поспіль триває падіння котирувань через побоювання інвесторів поширення коронавірусної інфекції після повідомлень про значне зростання кількості заражених поза Китаю.