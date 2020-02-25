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25 лютого 2020, вівторок, 22:45 3
Африка 2020-02-25T23:10:53+02:00
Українські Новини
В Алжирі підтвердили перший випадок коронавірусу

В Алжирі підтвердили перший випадок коронавірусу

Ярина Вацяк
коронавірус в Африці, Алжир, Коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Алжир підтвердив свій перший випадок захворювання коронавірусом в італійця, який прибув у країну 17 лютого, в той час, як прем'єр Італії закликав інші країни не обмежувати пересування італійців.

Про це повідомляє державне телебачення, пише Aljazeera.

Як повідомляє державне телебачення з посиланням на міністра охорони здоров'я, цієї людини посадили в карантин.

Коронавірус швидко поширюється з появою нових випадків захворювання на Близькому Сході, в Європі та інших частинах світу, а також в Італії.

Наразы вірус заразив понад 80 тисяч людей у всьому світі, внаслідок чого загинуло щонайменше 2700 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, 25 лютого перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Румунії.

Тим часом, кількість загиблих від коронавіруса в Італії досягла 10 осіб.

МОЗ рекомендує українцям не їздити до Італії через спалах коронавірусу.

А на американських і європейських біржах другий день поспіль триває падіння котирувань через побоювання інвесторів поширення коронавірусної інфекції після повідомлень про значне зростання кількості заражених поза Китаю.

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