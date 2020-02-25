Премьер Италии призвал другие страны не ограничивать передвижение итальянцев

В то время как количество погибших от коронавируса в Италии достигло 10 человек, премьер-министр Италии Джузеппе Конте обратился к другим государствам с призывом не ограничивать передвижения итальянцев из-за вспышки коронавируса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.



"Было бы несправедливо, если со стороны иностранных государств вводились ограничения. Мы не можем этого принять", - сказал Конте.



По его словам, итальянцы должны чувствовать себя в безопасности во время путешествий.



"Италия, благодаря своей превосходной системе здравоохранения и политике максимальной защиты и строгости, может безопасно отправлять своих граждан по всему миру", - добавил Конте, подчеркнув, что это "послание, которое мы хотим послать в Европейский Союз и мир".



В связи с распространением в Италии коронавирус власти некоторых стран рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в северные регионы страны.



Как сообщали Українські Новини, пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии.



Тем временем Минздрав рекомендует украинцам не ездить в Италию из-за вспышки коронавируса.