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25 февраля 2020, вторник, 21:45 145
Европа 2020-02-25T21:45:02+02:00
Українські Новини
Премьер Италии призвал другие страны не ограничивать передвижение итальянцев

Премьер Италии призвал другие страны не ограничивать передвижение итальянцев

Валерия Драгомирова
Джузеппе Конте, Итальянцы, Коронавирус, коронавирус в Италии
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время как количество погибших от коронавируса в Италии достигло 10 человек, премьер-министр Италии Джузеппе Конте обратился к другим государствам с призывом не ограничивать передвижения итальянцев из-за вспышки коронавируса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

"Было бы несправедливо, если со стороны иностранных государств вводились ограничения. Мы не можем этого принять", - сказал Конте.

По его словам, итальянцы должны чувствовать себя в безопасности во время путешествий.

"Италия, благодаря своей превосходной системе здравоохранения и политике максимальной защиты и строгости, может безопасно отправлять своих граждан по всему миру", - добавил Конте, подчеркнув, что это "послание, которое мы хотим послать в Европейский Союз и мир".

В связи с распространением в Италии коронавирус власти некоторых стран рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в северные регионы страны.

Как сообщали Українські Новини, пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии.

Тем временем Минздрав рекомендует украинцам не ездить в Италию из-за вспышки коронавируса.

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