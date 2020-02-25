В Италии от коронавируса умерли уже 10 человек, а в Швейцарии зафиксировали первый случай заболевания

Количество зараженных коронавирусом в Италии увеличилось до 322 человек, при этом умерли уже 10 инфицированных. Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

Между тем территория распространения новой болезни увеличивается. Так, в Швейцарии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения Швейцарии, информирует агентство Reuters.

По данным швейцарских властей, инфицированным оказался 70-летний мужчина из кантона Тичино, на границе с Италией.

"Инфицированный человек был в Италии около 10 дней назад и принимала участие в событии близ Милана", - говорится в заявлении министерства.

При этом пока неясно, на каком именно событии человек был инфицирован. Людей, которые находились в контакте с инфицированным, пока идентифицируют и отправляют на карантин.



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