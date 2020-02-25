У МОЗ Ірану зафіксували випадок коронавірусу

В той час, як Турция і ОАЕ закрили свої кордони з Іраном через спалах епідемії коронавіруса, випадок зараження небезпечним вірусом виявили в Міністерстві охорони здоров'я Ірану. Про це передає ВВС News.

Згідно з даними відомства, заразився вірусом заступник міністра охорони здоров'я Ірану Ірай Харірчі, і на даний момент изольований на карантин.

У той же час, президент Хасан Рухані закликав іранців не панікувати, зазначивши, що держава обов'язково переможе епідемію.

У МОЗ Ірану тим часом заявили про 95 підтверджених випадків минулого тижня, проте, як зазначає відомство, реальне число набагато більше.

Як повідомляли Українські Новини, перші спалахи коронавірусу в Ірані зафіксували в місті Кум.

МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок в Іран.

Крім того, із зараженої коронавірусом Італії в Україну за один день прилетіли 635 громадян.

У той же час прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що "не зовсім належне" управління лікарнею на півночі Італії сприяло поширенню нового коронавірусу в країні.