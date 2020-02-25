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  • У МОЗ Ірану зафіксували випадок коронавірусу
25 лютого 2020, вівторок, 16:04 8
Світ 2020-02-25T16:11:26+02:00
Українські Новини
У МОЗ Ірану зафіксували випадок коронавірусу

У МОЗ Ірану зафіксували випадок коронавірусу

Елизавета Кесельман
МОЗ Ірану, Іран, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в Ірані
Прапор Ірану.Фото: Вікіпедія
Прапор Ірану.Фото: Вікіпедія

В той час, як Турция і ОАЕ закрили свої кордони з Іраном через спалах епідемії коронавіруса, випадок зараження небезпечним вірусом виявили в Міністерстві охорони здоров'я Ірану. Про це передає ВВС News.

Згідно з даними відомства, заразився вірусом заступник міністра охорони здоров'я Ірану Ірай Харірчі, і на даний момент изольований на карантин.

У той же час, президент Хасан Рухані закликав іранців не панікувати, зазначивши, що держава обов'язково переможе епідемію.

У МОЗ Ірану тим часом заявили про 95 підтверджених випадків минулого тижня, проте, як зазначає відомство, реальне число набагато більше.

Як повідомляли Українські Новини, перші спалахи коронавірусу в Ірані зафіксували в місті Кум.

МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок в Іран.

Крім того, із зараженої коронавірусом Італії в Україну за один день прилетіли 635 громадян.

У той же час прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що "не зовсім належне" управління лікарнею на півночі Італії сприяло поширенню нового коронавірусу в країні.

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