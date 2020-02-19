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19 февраля 2020, среда, 14:58 78
Азия 2020-02-19T14:59:44+02:00
Українські Новини
В Иране зафиксировали первые случаи коронавируса

В Иране зафиксировали первые случаи коронавируса

Надежда Комендантова
Коронавирус, Иран, коронавирус в Иране, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Скриншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
Коронавирус. Скриншот: https://www.healthmap.org/wuhan/

В то время, как в Туркменистане из-за коронавируса массово убивают бездомных животных, власти Ирана подтвердили два случая нового коронавируса Covid-19, первого в стране.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на полуофициальное информационное агентство ISNA, случаи инфицирования в Иране были подтверждены за последние два дня.

Их зафиксировали, в частности, в центральной провинции Кум. Сообщается, что двое больных поместили на карантин.

Сейчас медики проводят ряд анализов, о результатах которых власти обещают заявить позже.

Мероприятия инфекционной безопасности усилены в аэропортах Ирана.

Как сообщали Українські Новини, эвакуированных из Уханя украинцев окружат двойным кольцом охраны и обеззараживания.

Самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут, а эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область.

Тем временем, главная инфекционная больница Одессы готова принять эвакуированных украинцев.

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