В Иране зафиксировали первые случаи коронавируса

В то время, как в Туркменистане из-за коронавируса массово убивают бездомных животных, власти Ирана подтвердили два случая нового коронавируса Covid-19, первого в стране.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на полуофициальное информационное агентство ISNA, случаи инфицирования в Иране были подтверждены за последние два дня.

Их зафиксировали, в частности, в центральной провинции Кум. Сообщается, что двое больных поместили на карантин.

Сейчас медики проводят ряд анализов, о результатах которых власти обещают заявить позже.

Мероприятия инфекционной безопасности усилены в аэропортах Ирана.

Как сообщали Українські Новини, эвакуированных из Уханя украинцев окружат двойным кольцом охраны и обеззараживания.

Самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут, а эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область.

Тем временем, главная инфекционная больница Одессы готова принять эвакуированных украинцев.