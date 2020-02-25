Коронавирус в Италии: власти назвали причину вспышки

В то время, как первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали на юге в Италии и во Флоренции, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "не совсем должное" управление больницей на севере Италии способствовало распространению нового коронавируса в стране.

Такое заявление он сделал 24 февраля, сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

"Управление больницы было не совсем правильным в соответствии с протоколами, которые рекомендуются в этих случаях (коронавирус), и это, безусловно, способствовало распространению", - сказал Конте.

Однако, премьер Италии не назвал, какая именно это больница.

Конте добавил, что сейчас очень трудно предсказать прогресс вируса, но точно понятно, что вспышка коронавируса и его распространение началось с больницы на севере страны.

Как сообщали Українські Новини, в Италии от коронавируса умер седьмой пациент. В регионе Ломбардия количество зараженных людей возросло до 173 человек. В Венето подтверждены 33 случая заболевания. Еще 18 случаев зафиксированы в Эмилии-Романье, и по три в Пьемонте и Лацио.

Тем временем в Италии люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты из-за коронавируса, а акции местных компаний стремительно теряют стоимость из-за вспышки заболевания.