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25 февраля 2020, вторник, 13:31 480 Инфографика
Европа 2020-02-25T13:41:26+02:00
Українські Новини
Коронавирус в Италии: власти назвали причину вспышки

Коронавирус в Италии: власти назвали причину вспышки

Надежда Комендантова
коронавирус в Италии, Эпидемия коронавируса, Италия, Коронавирус
Карта коронавируса. Фото: google
Карта коронавируса. Фото: google

В то время, как первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали на юге в Италии и во Флоренции, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "не совсем должное" управление больницей на севере Италии способствовало распространению нового коронавируса в стране.

Такое заявление он сделал 24 февраля, сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

"Управление больницы было не совсем правильным в соответствии с протоколами, которые рекомендуются в этих случаях (коронавирус), и это, безусловно, способствовало распространению", - сказал Конте.

Однако, премьер Италии не назвал, какая именно это больница.

Конте добавил, что сейчас очень трудно предсказать прогресс вируса, но точно понятно, что вспышка коронавируса и его распространение началось с больницы на севере страны.

Как сообщали Українські Новини, в Италии от коронавируса умер седьмой пациентВ регионе Ломбардия количество зараженных людей возросло до 173 человек. В Венето подтверждены 33 случая заболевания. Еще 18 случаев зафиксированы в Эмилии-Романье, и по три в Пьемонте и Лацио.

Тем временем в Италии люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты из-за коронавируса, а акции местных компаний стремительно теряют стоимость из-за вспышки заболевания.

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