Авіакомпанія SkyUp не планує припиняти рейси в Мілан через коронавірус

У зв'язку зі спалахом коронавірусу в Італії, де зараз перебувають 15,6 тис. українців, авіакомпанія SkyUp не планує припиняти рейси в Мілан (аеропорт Бергамо).

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба авіакомпанії.

"Поки не було такого рішення", - відповіли в SkyUp на питання про можливе призупинення рейсів.

Відповідно до системи бронювання авіакомпанії, найближчі рейси в Мілан заплановані на 30 березня з Києва та Львова. Прямі рейси в міста провінцій Венето і Ломбардія виконують 2 українські авіакомпанії - SkyUp і МАУ.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії коронавірусом заразилися близько 150 людина і влада країни закрили на карантин 12 міст через спалах захворювання.

Авіакомпанія МАУ заявляє, що поки не зупиняє виконання рейсів до Мілана і Венецію в зв'язку з введенням в Ломбардії і Венето карантину через спалах коронавірусу в Італії.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук припускає виявлення коронавіруса у повертаються з Європи літаком громадян в Україну.