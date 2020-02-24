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24 лютого 2020, понеділок, 15:34 9
Суспільство 2020-02-24T15:46:10+02:00
Українські Новини
Авіакомпанія SkyUp не планує припиняти рейси в Мілан через коронавірус

Авіакомпанія SkyUp не планує припиняти рейси в Мілан через коронавірус

Таня Войтюк
Коронавірус, Італія, Спалах коронавірусу, SkyUp, Мілан, SkyUp Airlines
SkyUp Airlines. Фото: hrk.а его
SkyUp Airlines. Фото: hrk.а его

У зв'язку зі спалахом коронавірусу в Італії, де зараз перебувають 15,6 тис. українців, авіакомпанія SkyUp не планує припиняти рейси в Мілан (аеропорт Бергамо).

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба авіакомпанії.

"Поки не було такого рішення", - відповіли в SkyUp на питання про можливе призупинення рейсів.

Відповідно до системи бронювання авіакомпанії, найближчі рейси в Мілан заплановані на 30 березня з Києва та Львова. Прямі рейси в міста провінцій Венето і Ломбардія виконують 2 українські авіакомпанії - SkyUp і МАУ.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії коронавірусом заразилися близько 150 людина і влада країни закрили на карантин 12 міст через спалах захворювання.

Авіакомпанія МАУ заявляє, що поки не зупиняє виконання рейсів до Мілана і Венецію в зв'язку з введенням в Ломбардії і Венето карантину через спалах коронавірусу в Італії.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук припускає виявлення коронавіруса у повертаються з Європи літаком громадян в Україну.

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