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  • Рейсы из зоны риска распространения коронавируса будут проверяться дополнительно, - Гончарук
24 февраля 2020, понедельник, 08:45 31
Кабмин 2020-02-24T08:49:48+02:00
Українські Новини
Рейсы из зоны риска распространения коронавируса будут проверяться дополнительно, - Гончарук

Рейсы из зоны риска распространения коронавируса будут проверяться дополнительно, - Гончарук

Ярина Вацяк
Ухань, эпидемия, ВОЗ, Коронавирус
Гончарук. Скриншот: YouTube/Украина 24
Гончарук. Скриншот: YouTube/Украина 24

В Украине национальным штабом определены страны с риском заражения коронавирусом, рейсы из этих стран проверяются дополнительно.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

"В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса. Плюс, каждый день мы контактируем с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее. Наши специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования", - написал он.

Также Гончарук добавил, что у всех пассажиров, прибывающих из стран риска, проверяют температуру.

"К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах", - отметил премьер.

Как сообщали Українські Новини,  в Италии закрыли на карантин 12 городов из-за вспышки коронавируса.

Тем временем, в МОЗ подтвердили, что ни одного случая коронавируса в Украине нет.

 

 

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