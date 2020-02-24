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24 лютого 2020, понеділок, 12:20 6
Судова влада 2020-02-24T12:31:44+02:00
Українські Новини
Одного з учасників акцій протесту в Нових Санжарах відправили під домашній арешт

Одного з учасників акцій протесту в Нових Санжарах відправили під домашній арешт

Ярина Вацяк
Домашній арешт, акції протесту, евакуація українців з Уханя, Нові Санжари
Нові Санжари. Фото: Радіо Свобода
Нові Санжари. Фото: Радіо Свобода

Підозрюваного у травмуванні поліцейських в Нових Санжарах Полтавської області суд відправив під нічний домашній арешт в той час, як поліція готує ще підозри учасникам заворушень у Нових Санжарах.

Про це повідомив речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв Українським Новинам.

"Чоловіка суд відправив під нічний домашній арешт на 2 місяці", - сказав він.

За його словами, це місцевий житель, якому було повідомлено про підозру за дії щодо працівників правоохоронного органу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленский записав відеозвернення у зв'язку з протестами у Нових Санжарах після приїзду українців з Китаю. Зеленський вважає, що реакція громадян на евакуацію українців з Уханя продемонструвала, що Україна - це Європа, але епохи Середньовіччя.

В Кабміні дали відповіді на популярні питання серед громадян України про ситуацію, яка склалася навколо евакуації українців та іноземців з Уханя (Китай).

Тим часом, МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям в "Нові Санжари".

 

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