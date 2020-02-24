Одного з учасників акцій протесту в Нових Санжарах відправили під домашній арешт

Підозрюваного у травмуванні поліцейських в Нових Санжарах Полтавської області суд відправив під нічний домашній арешт в той час, як поліція готує ще підозри учасникам заворушень у Нових Санжарах.

Про це повідомив речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв Українським Новинам.

"Чоловіка суд відправив під нічний домашній арешт на 2 місяці", - сказав він.

За його словами, це місцевий житель, якому було повідомлено про підозру за дії щодо працівників правоохоронного органу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленский записав відеозвернення у зв'язку з протестами у Нових Санжарах після приїзду українців з Китаю. Зеленський вважає, що реакція громадян на евакуацію українців з Уханя продемонструвала, що Україна - це Європа, але епохи Середньовіччя.

В Кабміні дали відповіді на популярні питання серед громадян України про ситуацію, яка склалася навколо евакуації українців та іноземців з Уханя (Китай).

Тим часом, МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям в "Нові Санжари".