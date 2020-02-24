Полиция готовит подозрения участникам беспорядков в Новых Санжарах

Полиция готовит ряд проектов подозрений и административные протоколы части участников беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, из-за которых 5 правоохранителей были госпитализированы. Об этом Українським Новинам сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев. "Части граждан, которые были освобождены и находятся дома, готовятся проекты подозрений и административные протоколы за нарушение общественного порядка", - сказала он. По его словам, речь идет о нарушении порядка в ходе событий в Новых Санжарах при размещении эвакуированных из китайского Уханя в местном санатории. При этом Сулаев не сообщил, скольким участникам будет сообщено о подозрении, а скольким выписаны админпротоколы. В дальнейшем в суд будут поданы ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения. Как сообщали Українськi Новини, полиция отпустила 23 задержанных вследствие беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, 5 правоохранителей госпитализированы. Суд отправил под ночной домашний арест подозреваемого в травмировании полицейских в Новых Санжарах Полтавской области.