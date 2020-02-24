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Українські Новини
Полиция готовит подозрения участникам беспорядков в Новых Санжарах

Полиция готовит подозрения участникам беспорядков в Новых Санжарах

Елизавета Кесельман
Полиция, Полтавская область, Новые Санжары, вручение подозрения, эвакуация украинцев из Уханя
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД

Полиция готовит ряд проектов подозрений и административные протоколы части участников беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, из-за которых 5 правоохранителей были госпитализированы.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

"Части граждан, которые были освобождены и находятся дома, готовятся проекты подозрений и административные протоколы за нарушение общественного порядка", - сказала он.

По его словам, речь идет о нарушении порядка в ходе событий в Новых Санжарах при размещении эвакуированных из китайского Уханя в местном санатории.

При этом Сулаев не сообщил, скольким участникам будет сообщено о подозрении, а скольким выписаны админпротоколы.

В дальнейшем в суд будут поданы ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, полиция отпустила 23 задержанных вследствие беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, 5 правоохранителей госпитализированы.

Суд отправил под ночной домашний арест подозреваемого в травмировании полицейских в Новых Санжарах Полтавской области.

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