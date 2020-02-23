Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары"

В обсервацию в Новых Санжарах (Полтавская область), где находятся на карантине эвакуированные из китайского Уханя граждане, запретили передавать продукты питания, чтобы не было обсервации еще и по диарейным заболеваниям.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга в Новых Санжарах, передает "ТСН".

"Питание осуществляется контролируемо через соответствующее соглашение", - сказал он.



По словам Варченко, волонтеры передают только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства.



"Пищевые продукты - нет. И мы об этом информируем всех волонтеров. Передает их, все те вещи, о которых я упомянул, Красный Крест. Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации. Но, когда люди выражают желание оставить их (продукты - прим.ред.) у Красного Креста, то Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами", - пояснил он.

В то же время заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в медцентре уже запустили пищеблок, где готовят еду для всех, кто находится на карантине.



"Нашим решением мы четко запретили поставки любых пищевых продуктов на территорию обсерватора. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной болезни, вызванной коронавирусом, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", - добавил Ляшко.



Как сообщали Українські Новини, в Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди.



Ранее журналист присоединился к карантину, чтоб показать как живут эвакуированные в Новых Санжарах.