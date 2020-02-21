Правоохоронці відкрили справу щодо розпалювання релігійної та міжрасової ворожнечі відносно іноземців у Нових Санжарах

Правоохоронці відкрили справу щодо розпалювання релігійної та міжрасової ворожнечі відносно іноземців у Нових

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розпалювання релігійної та міжрасової ворожнечі відносно іноземців, евакуйованим разом з українцями з Уханя (Китай), в Нових Санжарах Полтавської області.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передають Українські Новини.

Він повідомив, що всього відкрито 5 кримінальних справ за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ст. 294 (масові заворушення), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримынального кодексу.

"Тому, що окремі представники Нових Санжар дозволяли собі незаконні висловлювання на адресу іноземних громадян, яких ми також врятували разом з громадянами України", - додав Геращенко.

Він заявив, що правоохоронці повністю контролюють ситуацію в селищі і не дадуть нікому загрожувати безпеці людей.

Як повідомляли Українські Новини, 20 лютого 9 поліцейських та 1 цивільний постраждали під час заворушень у Нових Санжарах, пов'язаних з розміщенням у медцентрі Нацгвардії евакуйованих з Уханя українців.

5 правоохоронців були госпіталізовані, 4 надали необхідну медичну допомогу і відпустили додому, цивільного також оглянули, він відмовився від госпіталізації.

Правоохоронці затримали подозрюваного в киданні каменів в автобус з евакуйованими з Уханя українцями.

Раніше у Нових Санжарах Нацгвардія розчистила дороги від протестуючих проти ввезення евакуйованих з Уханя.

Крім того, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька має намір провести 2 тижні в медичному центрі "Нові Санжари" разом з евакуйованими українцями.

Тим часом Китай вирішує питання розміщення трьох недопущених на евакуацію українців, температура яких нормалізувалася.