В Новых Санжарах полицейских забросали камнями: ранены 9 человек

9 полицейских пострадала во время беспорядков в Новых Санжарах, связанных с размещением в медцентре данного населенного пункта эвакуированных из Уханя (Китай) украинцев.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

"Во время внезапной эскалации конфликта, когда приближались автобусы с украинцами для размещения на территории санатория, люди забросали автобусы камнями, потом начали бросать камни по работникам полиции, которые сопровождали данную колонну. В результате разбитые окна в микроавтобусах, запуганные люди и 9 травмированных полицейских", - сказал он.

Да данный момент ситуация пришла в норму, территория круглосуточно охраняется.

Правоохранители открыли дело по ст. 294 и ч 2, ст 345 (массовые беспорядки, угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в медицинский центр "Новые Санжары".

Тем временем, премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары для работы в оперативном штабе правительства.