Китай решает вопрос размещения трех недопущенных на эвакуацию украинцев, температура которых нормализовалась

Температура тела у 3 оставшихся в Ухане (Китай) украинцев нормализовалась, посольство Украины в Китае решает вопрос их дальнейшего размещения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Китае в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"При последнем, 3-м медосмотре, перед посадкой в ​​самолет была обнаружена повышенная температура (37,4 - 37,5 С) у 3 украинских граждан (2 мужчин и 1 женщины) и 1 гражданки Казахстана, которые, соответственно, не были допущены к посадке на самолет... К счастью, утром 20 февраля у всех 3 наших соотечественников температура тела была нормальная", - говорится в нем.

Посольство Украины в Китае сейчас решает вопрос дальнейшего размещения этих граждан. Отмечается, что 4 граждан были доставлены временно в гостиницу, в которой были обеспечены условия карантина.

В сообщении также отмечается, что перед отлетом, китайским медперсоналом был проведен медицинский осмотр граждан Украины и иностранцев на предмет выявления возможных признаков инфицирования коронавирусом или симптомов болезни.

Осмотр осуществлялся в 3 этапа: на входе в аэропорт, в местах паспортного и таможенного контроля и перед посадкой в ​​самолет.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 19 февраля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя (Китай).

Он отметил, что на этапе осмотра китайскими медиками на борт не допустили 4 человек, 3 из них украинцы и 1 иностранка.

Всего на борт допущено 73 человека - 48 украинских и 29 иностранных граждан.