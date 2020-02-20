Рейс з українцями з Китаю постійно переноситься на онлайн-табло аеропорту Борисполя

На онлайн-табло з розкладом рейсів українських аеропортів рейс авіакомпанії SkyUp, який призначено для евакуації з Уханя (Китай) українців та іноземних громадян, постійно переноситься і має приземлитися в 9:37.

Дана інформація взята з сайтів українських аеропортів, передають Українські Новини.

Розклад прибуття літаків

У той же час, згідно ресурсу Flightradar, що вилетів з Уханя літак авіакомпанії SkyUp знаходиться в Харківській області, намотуючи в повітрі кола. Орієнтовний час прибуття становить 09:27.

Скріншот: Flightradar

В той же час в ефірі телеканалу "112" голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер сказав, що все готово до прийому даного рейсу в Харкові, однак евакуйовані не будуть розміщені у Харкові, а попрямують в інше місце, яке Кучер не назвав.

Як повідомляли Українські Новини, літак з евакуйованими українцями вилетів з Уханя увечері 19 лютого. На етапі огляду китайськими медиками на борт не допустили 4 людини, 3 з них українці і 1 іноземка.

Тим часом в Нових Санжарах (Полтавська область) місцеві жителі почали блокувати дороги, а на в'їзд у місто пригнали військову техніку.

В аеропорту "Бориспіль" почали готуватися до прибуття літака і на місце призначення вирушили колони Нацгвардії, щоб зустріти евакуйованих з Китаю українців.