Куда и когда прилетит самолет из Уханя. Все о рейсе, который доставит украинцев домой

Самолет авиакомпании SkyUp вылетел из Уханя - центра эпидемии коронавируса, и в четверг, 20 февраля, доставит украинцев и иностранцев на территорию Украины. В связи с этим возникло множество вопросов, на которые отвечает компания авиаперевозчика, передают Українські Новини.

Что происходит?

Самолет авиакомпании SkyUp Airlines выполняет специальный рейс для возвращения граждан Украины и иностранцев из Уханя. Самолет вернется в Украину утром 20.02.20.

Кто организовал рейс?

Рейс заказан Министерством иностранных дел Украины, Министерством здравоохранения Украины и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.

Какой самолет осуществляет рейс?

Рейс PQ7301 / 7302 выполнит Boeing 737-700 NG с регистрационным номером UR-SQD.



Какой экипаж осуществляет рейс?

Для выполнения рейса из добровольцев сформировали три экипажа в составе 17 человек: 6 пилотов, 10 бортпроводников и 1 техника.

Какие меры предосторожности приняты?

Команда рейса обеспечена специальными защитными костюмами и масками, в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Пассажиры будут находиться в специально обустроенной зоне. Им выдадут антисептики и маски. Кроме того, рейс сопровождает медперсонал от Минздрава Украины.

Что будет с пассажирами и командой по прибытии?

Паспортный контроль и таможенные формальности выполнят у трапа самолета. Затем пассажиры, экипаж и все, кто с ними контактировать, отправятся на 14-дневную обсервацию - усиленное медицинское наблюдение. Сейчас это максимальный инкубационный период до выявления симптомов коронавируса.

Что будет с самолетом после прибытия?

По прибытии самолет обработает санитарно-эпидемиологическая служба. Также, согласно рекомендациям Boeing, на самолете заменят фильтры системы кондиционирования. Через сутки после проведения дезинфекции и технических работ самолет будет готов вернуться к работе.



Когда приземлится?

Дистанция - 7087 километров. Время в пути составит 19 часов и 40 минут. В него включены остановка, дозаправка, высадку двух пассажиров в Алма-Аты.

Борт приземлится в аэропорту "Борисполь" в 8:20 минут по киевскому времени.

Как сообщали Українські Новини, на борт самолета из Уханя не пустили четырех человек. Также Украина отказалась эвакуировать девушку из-за наличия у нее собаки.