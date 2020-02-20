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20 февраля 2020, четверг, 07:55 147
Силовые структуры 2020-02-20T07:55:52+02:00
Українські Новини
Колонны Нацгвардии выехали в "Борисполь" встречать эвакуированных из Уханя украинцев

Колонны Нацгвардии выехали в "Борисполь" встречать эвакуированных из Уханя украинцев

Ольга Фандорина
Эвакуация, эвакуация украинцев из Китая, эвакуация украинцев из Уханя, Нацгвардия

В аэропорт Борисполь отправились колонны Нацгвардии, чтобы встретить эвакуированных из Китая украинском.

20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинцами приземлился в "Борисполе". 

Также сообщалось, что эвакуированных из Уханя украинцев окружат двойным кольцом охраны и обеззараживания.

Специальный рейс для эвакуации украинцев выполняет самолет компании SkyUP. Самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp, который эвакуировал украинцев и граждан других стран из пораженного коронавирусом китайского Уханя, совершил посадку в Алматы (Казахстан), после чего вылетел в Киев. На борт самолета SkyUp сели 73 пассажира.

Кроме членов экипажа на борту находится опытная команда врачей. С эпицентра эпидемии самолет доставит в Украину 48 граждан нашей страны и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).

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