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18 февраля 2020, вторник, 16:55 146
Общество 2020-02-18T16:56:38+02:00
Українські Новини
Эвакуация украинцев из китайского Уханя: самолет доставит граждан в "Борисполь" 20 февраля

Эвакуация украинцев из китайского Уханя: самолет доставит граждан в "Борисполь" 20 февраля

Валерия Драгомирова
SkyUp, Китай, Борисполь, Ухань, эвакуация украинцев из Уханя
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Украина готовится к масштабной эвакуации своих граждан, а также граждан РФ, Нидерландов, Бразилии и Аргентины из китайского Уханя, который стал эпицентром распространения коронавируса. SkyUp отправит в Ухань самолет Boeing 737-700 19 февраля, а уже 20 февраля начнется процесс эвакуации украинцев из Китая. Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, рейс из Уханя будет выполнен в аэропорт "Борисполь" с промежуточной посадкой в Алматы.


Сначала на сайте авиаперевозчика SkyUp появилась информация, что чартерный рейс из Уханя прилетит в Алматы, а потом отправится во Львов.

Скриншот: Онлайн-табло. Скриншот: сайт SkyUp


Однако данная информация была изменена. Теперь окончательной точкой, куда прилет борт из Уханя, значится аэропорт Борисполь.

Скриншот: сайт SkyUpБорт их Уханя прилетит в "Борисполь". Скриншот: сайт SkyUp

Министр внутренний дел Украины Арсен Аваков в эфире программы "Свобода Слова" рассказал, что китайские власти в нужный момент доставят пассажиров к самолету в аэропорту Уханя. Среди них будут также граждане России, Беларуси, Нидерландов, Аргентины и других государств.

Перед эвакуацией у пассажиров проверят температуру. На борт не допустят людей, если температура будет превышать 37,2 °C.

Рейс в Ухань выполнит усиленный экипаж из 16 человек. С ними также полетят полицейский, два врача, медсестра, военный и работник консульства.

По прибытию в Украину всех пассажиров и сопровождающих, включая экипаж, посадят в автобусы и направят в специальное место на карантин длительностью 14 дней. Место карантина министр не назвал.

В начале февраля украинские авиакомпании МАУ и SkyUp прекратили выполнение прямых полетов в Китай, закрыв рейсы Киев-Санья. Последние самолеты отправились в Китай пустыми для вывоза украинских туристов. При прилету всем пассажирам проверили температуру и отпустили домой.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей.

Кроме того, самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут. 

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Эвакуация украинцев из китайского Уханя: самолет доставит граждан в "Борисполь" 20 февраля
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