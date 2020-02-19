Украинцев и иностранцев уже доставили в аэропорт Уханя для эвакуации в Украину

Граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы спецрейсом из города Ухань (Китай) в Украину, уже доставлены в международный аэропорт. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Китае. "Во исполнение решения Правительства Украины, посольство, в пределах компетенции, завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй", - говорится в нем. Сообщается, что пассажиры украинского рейса в обязательном порядке проходят санитарный контроль на предмет выявления признаков заболевания на коронавирус. В эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев. По данным табло авиакомпании SkyUp, спецрейс прибыл в Ухань 21:21 по местному времени (15:21по киевскому времени). Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отметил, что на борту самолета находится команда опытных медиков. Украинцы едут в аэропорт. Фото: china.mfa.gov.ua Украинцы в Ухани. Фото: china.mfa.gov.ua Регистрация на рейс в Украину. Фото: china.mfa.gov.ua Ухань Фото: china.mfa.gov.ua Аэропорт в Ухани. Фото: china.mfa.gov.ua Регистрация в аэропорту в городе Ухань.Фото: china.mfa.gov.ua Как сообщали Українські Новини, эвакуированных из Уханя украинцев окружат двойным кольцом охраны и обеззараживания. Тем временем, тернопольский аэропорт отказался принять самолет с эвакуированными из Уханя людьми. В свою очередь главная инфекционная больница Одессы готова принять эвакуированных украинцев, также согласилась разместить эвакуированных из Уханя одна из больниц Киевской области.