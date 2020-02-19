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19 февраля 2020, среда, 16:41 226
Общество 2020-02-19T17:09:15+02:00
Українські Новини
Украинцев и иностранцев уже доставили в аэропорт Уханя для эвакуации в Украину

Украинцев и иностранцев уже доставили в аэропорт Уханя для эвакуации в Украину

Ярина Вацяк
Ухань, SkyUp, Коронавирус, эвакуация украинцев из Уханя
Эвакуация украинцев. Фото: china.mfa.gov.ua
Эвакуация украинцев. Фото: china.mfa.gov.ua

Граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы спецрейсом из города Ухань (Китай) в Украину, уже доставлены в международный аэропорт. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Китае.

"Во исполнение решения Правительства Украины, посольство, в пределах компетенции, завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй", - говорится в нем.

Сообщается, что пассажиры украинского рейса в обязательном порядке проходят санитарный контроль на предмет выявления признаков заболевания на коронавирус.

В эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

По данным табло авиакомпании SkyUp, спецрейс прибыл в Ухань 21:21 по местному времени (15:21по киевскому времени).

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отметил, что на борту самолета находится команда опытных медиков.

Украинцы едут в аэропорт. Фото: china.mfa.gov.uaУкраинцы едут в аэропорт. Фото: china.mfa.gov.ua

Украинцы в Ухани. Фото: china.mfa.gov.uaУкраинцы в Ухани. Фото: china.mfa.gov.ua

Регистрация на рейс в Украину. Фото: china.mfa.gov.uaРегистрация на рейс в Украину. Фото: china.mfa.gov.ua

Ухань Фото: china.mfa.gov.uaУхань Фото: china.mfa.gov.ua

Аэропорт в Ухани. Фото: china.mfa.gov.uaАэропорт в Ухани. Фото: china.mfa.gov.ua

Регистрация в аэропорту в городе Ухань.Фото: china.mfa.gov.uaРегистрация в аэропорту в городе Ухань.Фото: china.mfa.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, эвакуированных из Уханя украинцев окружат двойным кольцом охраны и обеззараживания.

Тем временем, тернопольский аэропорт отказался принять самолет с эвакуированными из Уханя людьми.

В свою очередь главная инфекционная больница Одессы готова принять эвакуированных украинцев, также согласилась разместить эвакуированных из Уханя одна из больниц Киевской области. 

 

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