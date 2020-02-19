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19 февраля 2020, среда, 18:46 36
Общество 2020-02-19T18:47:32+02:00
Українські Новини
Минздрав засекретил информацию о четырех местах, готовых принять украинцев из Уханя

Минздрав засекретил информацию о четырех местах, готовых принять украинцев из Уханя

Таня Войтюк
Эвакуация украинцев, Ухань, Минздрав, эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая, Дмитрий Коваль
Эвакуация украинцев. Фото: china.mfa.gov.ua
Эвакуация украинцев. Фото: china.mfa.gov.ua

В то время как украинцев и иностранцев уже доставили в аэропорт Уханя для эвакуации в Украину, замминистр здравоохранения Украины Дмитрий Коваль заявил, что для приема эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев готовы все четыре места.

Об этом он сообщил во время брифинга.

По заместителя министра, все четыре места находятся в разных городах Украины, но их точное месторасположение не раскрывается.

"Есть четыре места дислокации. Учитывая настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев", - заявил Коваль.

Как сообщали Українські Новини, эвакуированных из Уханя украинцев окружат двойным кольцом охраны и дезинфицируют самолет после посадки.

Тем временем, тернопольский аэропорт отказался принять самолет с эвакуированными из Уханя людьми.

В свою очередь главная инфекционная больница Одессы готова принять эвакуированных украинцев, также согласилась разместить эвакуированных из Уханя одна из больниц Киевской области.

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