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19 лютого 2020, середа, 18:46 5
Суспільство 2020-02-19T19:28:17+02:00
Українські Новини
МОЗ засекретив інформацію про місця, які готові прийняти українців з Китаю

МОЗ засекретив інформацію про місця, які готові прийняти українців з Китаю

Таня Войтюк
Евакуація українців, Евакуація українців з Китаю, евакуація українців з Уханя, Ухань, МОЗ, Дмитро Коваль
Евакуація українців. Фото: china.mfa.gov.ua
Евакуація українців. Фото: china.mfa.gov.ua

У той час як українців і іноземців вже доставили в аеропорт Уханя для евакуації в Україну, заступник міністра охорони здоров'я України Дмитро Коваль заявив, що для прийому евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців готові всі чотири місця.

Про це він повідомив під час брифінгу.

За словами заступника міністра, всі чотири місця знаходяться в різних містах України, але їх точне місце розташування не розкривається.

"Є чотири місця дислокації. Враховуючи настрої, які ми можемо спостерігати, ці місця не розголошуються. Всі чотири місця готові до прийому громадян та іноземців", - заявив Коваль.

Як повідомляли Українські Новини, евакуйованих з Уханя українців оточать подвійним кільцем охорони і дезінфікують літак після посадки.

Тим часом, тернопільський аеропорт відмовився прийняти літак з евакуйованими з Уханя людьми.

У свою чергу головна інфекційна лікарня Одеси готова прийняти евакуйованих українців, погодилася розмістити евакуйованих з Уханя одна з лікарень Київської області.

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МОЗ засекретив інформацію про місця, які готові прийняти українців з Китаю
Українців та іноземців вже доставили в аеропорт Уханя для евакуації в Україну
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