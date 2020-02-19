Гривня на міжбанку продовжує дешевшати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 3 коп. у середу також знизився на 3 коп. до 24,48 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,50-24,52 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,52-24,54 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,47-24,50 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,12% з 23,74 UAH/USD до 24,48 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 лютого, на 0,57 коп. до 24,4435 UAH/USD.