Гривня на міжбанку продовжує дешевшати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 3 коп. у середу також знизився на 3 коп. до 24,48 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,50-24,52 UAH\/USD, потім котирування зросли до 24,52-24,54 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,47-24,50 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,12% з 23,74 UAH\/USD до 24,48 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 лютого, на 0,57 коп. до 24,4435 UAH\/USD. Також у вівторок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 17 лютого на коп. до 4,96 24,5190 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 6,64 коп. до 24,2384 UAH\/USD. Нагадаємо, національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 лютого, на 0,25 коп. до 24,4431 UAH\/USD.