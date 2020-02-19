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19 лютого 2020, середа, 17:54 6
Фінанси 2020-02-19T18:09:45+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжує дешевшати

Гривня на міжбанку продовжує дешевшати

Таня Войтюк
курс гривні, Міжбанківський валютний ринок, Міжбанк, Гривня
Гроші
Гроші

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 3 коп. у середу також знизився на 3 коп. до 24,48 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,50-24,52 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,52-24,54 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,47-24,50 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,12% з 23,74 UAH/USD до 24,48 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 лютого, на 0,57 коп. до 24,4435 UAH/USD.

Також у вівторок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 17 лютого на коп. до 4,96 24,5190 UAH/USD, курс купівлі знизився на 6,64 коп. до 24,2384 UAH/USD.

Нагадаємо, національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 лютого, на 0,25 коп. до 24,4431 UAH/USD.

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