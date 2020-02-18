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18 февраля 2020, вторник, 10:15 174
Финансы 2020-02-18T10:17:09+02:00
Українські Новини
Доллар и евро обвалились: курс валют в обменниках на вторник

Доллар и евро обвалились: курс валют в обменниках на вторник

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро, Обмен валют, Валюта
Курс валют.
Курс валют.

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 февраля на 4,96 коп. до 24,5190 UAH/USD, курс покупки понизился на 6,64 коп. до 24,2384 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 6,61 коп. до 26,2174 UAH/EUR, курс продажи понизился на 9,53 коп. до 26,6174 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,2384 24,5190 26,2174 26,6174 3,45 3,93
Максимальный 24,3500 25,0000 26,4000 27,0000 3,80 5,00
Минимальный 24,0000 24,2700 26,0000 26,4800 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 февраля, на 0,14 коп. до 24,4456 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 6 коп. в пятницу снизился на 2 коп. до 24,47 UAH/USD.

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