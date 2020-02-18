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18 февраля 2020, вторник, 12:50 112
Экономика 2020-02-18T12:56:12+02:00
Українські Новини
НБУ снова повысил курс гривны на среду

НБУ снова повысил курс гривны на среду

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс гривны
Гривны
Гривны

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 февраля, на 0,57 коп. до 24,4435 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 18 февраля, на 0,83 коп. до 24,4492 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 18 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 17 февраля, упал на 1 копейку и составляет 3,47 гривен за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 февраля на 4,96 коп. до 24,5190 UAH/USD, курс покупки понизился на 6,64 коп. до 24,2384 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 февраля, на 0,14 коп. до 24,4456 UAH/USD.

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