Гривна выросла в цене: почем валюта в среду

В то время как г ривна на межбанке подешевела,

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 февраля, на 0,14 коп. до 24,4456 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,8567 1 доллар США 24,4431 1 швейцарский франк 24,8886 10 иен 2,2271 10 российских рублей 3,8327 1 евро 26,4291

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 17 февраля на 4,96 коп. до 24,5190 UAH/USD, курс покупки понизился на 6,64 коп. до 24,2384 UAH/USD.

Тем временем вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет. С 7 по 14 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD.

Также во вторник, 18 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 17 февраля, упал на 1 копейку.