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19 февраля 2020, среда, 06:00 20
Финансы 2020-02-19T06:00:03+02:00
Українські Новини
Гривна выросла в цене: почем валюта в среду

Гривна выросла в цене: почем валюта в среду

Таня Войтюк
Курс валют, Курс гривны, Доллар, Евро, Курс НБУ
Курс валют на 19 февраля
Курс валют на 19 февраля

В то время как гривна на межбанке подешевела, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 февраля, на 0,25 коп. до 24,4431 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 февраля, на 0,14 коп. до 24,4456 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,8567
1 доллар США 24,4431
1 швейцарский франк 24,8886
10 иен 2,2271
10 российских рублей 3,8327
1 евро 26,4291

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30  по сравнению с 17 февраля на 4,96 коп. до 24,5190 UAH/USD, курс покупки понизился на 6,64 коп. до 24,2384 UAH/USD.

Тем временем вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет. С 7 по 14 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD.

Также во вторник, 18 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 17 февраля, упал на 1 копейку.

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