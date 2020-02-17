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17 февраля 2020, понедельник, 10:29 46
Экономика 2020-02-17T10:37:10+02:00
Українські Новини
В начале недели доллар начал дорожать

В начале недели доллар начал дорожать

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, Курс евро, курс доллара
Курс валют
Курс валют

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 февраля на 1,93 коп. до 24,5725 UAH/USD, курс покупки – на 1,66 коп. до 24,3106 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,15 коп. до 26,3047 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,86 коп. до 26,7203 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,3106 24,5725 26,3047 26,7203 3,48 3,94
Максимальный 24,4000 25,0000 26,5000 27,2000 3,80 5,00
Минимальный 24,0000 24,4400 26,0000 26,5500 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 февраля, на 3,25 коп. до 24,4470 UAH/USD.

Тем временем вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет. С 7 по 14 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD. 

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