Гривна на межбанке подешевела

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в понедельник на 5 коп. во вторник снизился на 3 коп. до 24,45 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,38-24,41 UAH\/USD, затем котировки выросли до 24,44-24,47 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,43-24,46 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,99% с 23,74 UAH\/USD до 24,45 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 февраля, на 0,57 коп. до 24,4435 UAH\/USD. Также во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 17 февраля на 4,96 коп. до 24,5190 UAH\/USD, курс покупки понизился на 6,64 коп. до 24,2384 UAH\/USD. Тем временем вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет. С 7 по 14 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,31 коп. до 24,5532 UAH\/USD