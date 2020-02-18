Гривна на межбанке подешевела

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в понедельник на 5 коп. во вторник снизился на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,38-24,41 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,44-24,47 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,43-24,46 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,99% с 23,74 UAH/USD до 24,45 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 февраля, на 0,57 коп. до 24,4435 UAH/USD.

Также во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 17 февраля на 4,96 коп. до 24,5190 UAH/USD, курс покупки понизился на 6,64 коп. до 24,2384 UAH/USD.

Тем временем вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет. С 7 по 14 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD