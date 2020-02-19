Сьогодні Кабмін проведе засідання в закритому для ЗМІ режимі

Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 19 лютого.

Про це йдеться в порядку денному засідання уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться об 11:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

При цьому воно пройде в закритому для ЗМІ режимі.

За підсумками засідання на 13:30 анонсований брифінг прем'єра.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін замовив приватній фірмі підготовку звіту про свою роботу за 84 тис. гривень. Директор фірми Magonova & Partners Анастасія Магонова заявила, що звіт Кабінету міністрів компанія готувала цілодобово і їй було не до купальників".

Також у звіті уряду за 2019 рік зазначається, що Кабінет Міністрів розраховує на надання допомоги в забезпеченні житлом 600 сім'ям у 2020 році та 4,6 тис. сім'ям — за період 2021-2024 роки.

Тим часом, станом на початок лютого, Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського, а у Верховній Раді не виключають відставку Кабміну.

А директору контактного центру Кабміну встановили оклад майже 30 тис. гривень.