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  • Работали сутками, сверки были 4 раза за ночь, - директор частной фирмы, которая готовила отчет Кабмина
18 февраля 2020, вторник, 23:17 123
Кабмин 2020-02-18T23:27:49+02:00
Українські Новини
Работали сутками, сверки были 4 раза за ночь, - директор частной фирмы, которая готовила отчет Кабмина

Работали сутками, сверки были 4 раза за ночь, - директор частной фирмы, которая готовила отчет Кабмина

Ярина Вацяк
Анастасия Магонова, Magonova & Partners, Кабмин, отчет правительства
Анастасия Магонова. Фото:facebook/anastasiya.gretchenko
Анастасия Магонова. Фото:facebook/anastasiya.gretchenko

Директор фирмы Magonova & Partners Анастасия Магонова заявила, отчет для Кабинета министров, который обошелся в 84 тысячи гривен, компания готовила сутками и ей было "не до купальников".

Об этом Магонова написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Расскажу я вам, что значит делать презентацию для Кабмина. Вы, наверно, думаете, что я сижу попиваю кофеек, мешая сахар куском газовой трубы. А вот презентация делается сама, на энергии фейсбучных экспертов. Но это не так. Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 и далее по рабочему дню. И это ох уже поверьте не один день. И ох уж поверьте не до папиных купальничков было. Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую. Команда, как всегда, сработала на 200%", - написала она.

Пост в Facebook Анастасии МагоновойПост в Facebook Анастасии Магоновой

Как сообщали Українськi Новини,  по состоянию на начало февраля, Кабмин Алексея Гончарука не выполнил почти половину заданий Владимира Зеленского, а в Верховной Раде не исключают отставку правительства.

Тем временем, в отчете правительства за 2019 год отмечается, что Кабинет Министров рассчитывает на предоставление помощи в обеспечении жильем 600 семьям в 2020 году и 4,6 тыс. семьям — за период 2021-2024 годы.

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