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05 февраля 2020, среда, 12:00 17
Кабмин 2020-02-05T12:01:13+02:00
Українські Новини
В Раде не исключают отставку Кабмина

В Раде не исключают отставку Кабмина

Надежда Комендантова
Кабмин, Переформатирование Кабмина, Отставка Кабмина, Алексей Гончарук, Даниил Гетманцев
Гончарук и Зеленский. Фото: Кабмин
Гончарук и Зеленский. Фото: Кабмин

Смена всего состава Кабинета министров Украины возможна раньше чем через год.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает РБК-Украина.

По его словам, результаты работы Кабмина сегодня являются неудовлетворительными.

"Президент во время вчерашнего совещания с Кабмином выслушал их отчет. Президент указал на недостатки в их работе, которые должны быть исправлены. В том числе, кадровые недостатки. В том числе, недостатки в огромных суммах компенсаций, которые до сих пор продолжают выплачиваться. Если вы видели отчет правительства, то это большой документ, посвященный всем направлениям его работы и, действительно, результаты какие-то есть. Но бесспорно, на сегодня они являются неудовлетворительными", - заявил Гетьманцев.

При этом парламентарий ответил на вопрос: "Можно ли через год ожидать полную замену состава правительства?".

"Я думаю, что раньше", - сказал глава комитета.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук не представил Раде отчет о работе Кабмина до 4 февраля по поручению Президента Владимира Зеленского.

После скандала, связанного якобы с прослушиванием Алексея Гончарука, 17 января премьер-министр подал заявление об отставке. 

Зеленский после заявления Гончарука об отставке сказал, что дает правительству шанс, но поручает сделать несколько шагов, в том числе провести кадровые изменения, разделить некоторые ранее объединенные министерства и урегулировать вопрос с зарплатами и премиями руководителям министерств и госкомпаний.

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