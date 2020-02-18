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18 февраля 2020, вторник, 22:10 58 Документ
Кабмин 2020-02-18T22:57:03+02:00
Українські Новини
Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс грн.

Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс грн.

Ярина Вацяк
Госбюджет, Prozorro, Кабмин, отчет правительства
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров потратил 84 тыс. гривен на подготовку и презентацию отчета о своей работе за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно данным, хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета Министров заказал услуги по подготовке и публичной презентации отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета Министров.

Так, услуги графического дизайна обошлись в 36 тыс. гривен, коммуникация с министерствами (сбор данных) - 24 тыс. гривен, подготовка тезисов - 18 тыс. гривен, редактирование текстов - 6 тыс. гривен.

Документ: Документ: ProZorro

Как сообщали Українськi Новини, в отчете правительства за 2019 год отмечается, что Кабинет Министров рассчитывает на предоставление помощи в обеспечении жильем 600 семьям в 2020 году и 4,6 тыс. семьям — за период 2021-2024 годы.

Тем временем, по состоянию на начало февраля, Кабмин Гончарука не выполнил почти половину заданий Зеленского, а в Верховной Раде не исключают отставку Кабмина.

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