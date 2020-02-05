Кабмин Гончарука не выполнил почти половину заданий Зеленского

В то время, как в Раде не исключают отставку Кабмина, правительство выполнило 30 заданий, поставленных перед ним Президентом Владимиром Зеленским, 13 выполнило частично, 9 - не выполнило.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

Зеленский 4 февраля провел совещание в Офисе Президента с участием представителей Кабмина и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.

"Издано два указа Президента относительно задач правительства и парламента по экономическим и социальным вопросам. 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения, девять задач не выполнены", - сказал Зеленский.

В частности, Министерство развития общин и территорий не выполнило задачу по разработке законопроекта о повышении способности Агентства регионального развития, по усилению конкурентоспособности регионов, а также разработке и утверждения Государственной стратегии регионального развития на 2021-2028 годы.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды не выполнило задачу по заключению соглашения о разделе продукции и о введении системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ, а также по реформе Госэкоинспекции.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не приняло мер по уменьшению нелегальной занятости и детенизации доходов населения.

Министерство инфраструктуры не разработало законопроект о реформировании железнодорожных перевозок.

Зеленский поручил Кабмину обеспечить погашение задолженности по зарплатам шахтерам и разработать концепцию реорганизации угольной отрасли; ввести электронную акцизную марку, подготовить "Укрспирт " к приватизации, активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта. Президент, кроме того, поручил Кабмину до конца февраля внести предложения по реализации программы "Инвестиционная няня" (Investment nanny).

Зеленский также отметил важность начала масштабного строительства дорог и продолжения реформы медицинской отрасли.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский в начале ноября 2019 года несколькими указами дал ряд заданий Кабмину для выполнения до конца года, по результатам выполнения которых намеревался дать оценку эффективности работы Кабмина.

После скандала, связанного якобы с прослушиванием Алексея Гончарука, 17 января премьер-министр подал заявление об отставке.

Зеленский после заявления Гончарука об отставке сказал, что дает правительству шанс, но поручает сделать несколько шагов, в том числе провести кадровые изменения, разделить некоторые ранее объединенные министерства и урегулировать вопрос с зарплатами и премиями руководителям министерств и госкомпаний. Однако Гончарук не представил Раде отчет о работе Кабмина до 4 февраля по поручению Президента Владимира Зеленского.